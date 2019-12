“La gente se ha reído de mi por más de 30 años”: Eugenio Derbez

Durante más de tres décadas, Eugenio Derbez se ha dedicado a la comedia, haciendo reír a chicos y grandes; Sin embargo, no siempre fue así, recientemente publicó un video donde confiesa que en un inicio no le gustaba que se rieran de él.

Aunque el video fue publicado para promocionar el nuevo reality en el que participa, las reacciones de sus seguidores ante el poderoso mensaje que envió, no se hizo esperar. “El mejor mensaje que me dieron en mi vida”, “Me encantó, gracias por compartir esa enseñanza”, “Gracias por hacerme reír tanto Ludovico y por tan lindo mensaje. Dios te bendiga siempre”, “Qué hermoso mensaje Eugenio Derbez, me encantan todos tus programas. Gracias por sacarme una sonrisa cada vez que he estado triste o cada vez que lo necesitaba, muchas gracias y que Dios te bendiga siempre”, fueron algunos de los comentarios que recibió.