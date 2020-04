La divertida videollamada de Eugenio Derbez y Adrián Uribe

Luego de algunas bromas de Adrián Uribe, la conversación dio un giro cuando Derbez recordó los inicios de su relación con Alessandra Rosaldo . “Mi mujer cuando yo la conocí, cualquier chiste por malo que fuera, ella… (se reía). Ya ahorita amigo, me aviento unos chistes buenísimos y así mi mujer de… (rostro serio)”. En cambio, Adrián Uribe confesó que aún disfruta de esa etapa con su novia, Thuany Martins, quien, a pesar de la barrera del lenguaje se ríe con él. “Estoy en la etapa que todavía se ríen de mis chistes, pero me encanta ella porque me da el avión, como es brasileña luego ni me entiende, pero ella se ríe; yo creo que le doy ‘ternurita’”, afirmó.