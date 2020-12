La rutina de ejercicio toma un lado cómico cuando Eugenio Derbez hace lip-sync de ‘Snowball’, personaje al que le prestó su voz en la película infantil ‘La vida secreta de tus mascotas’. “Haré rutina para endurecer los glúteos, no sé bien que son los glúteos, pero los voy a tener durísimos”, enseguida, carga a Aitana simulando hacer un gran esfuerzo en los brazos.



Con más de 255 mil ‘me gusta’ en la publicación, cientos de fans comentaron cautivados por la complicidad entre padre e hija: “Aitana es muy bonita como sus papás”, “Ese conejo me encanta”, “Soy fan de este hombre. Me encantaría un saludo y son muy divertidos”, “De verdad me sorprende el parecido de ustedes dos, Aitana es prácticamente tu clon, pero en niña”, comentaron algunos.