¿Junior P. Luche y J Balvin son gemelos? Te sorprenderá ver el gran parecido entre ellos

Como era de esperarse, la apariciòn de Luis Manuel Àvila desatò la nostalgia entre los fans de la serie, quienes reaccionaron con màs de 200 mil 'me gusta' y miles de còmicos comentarios como. "Aùn no recupera su memoria", "Separados al nacer", "A mi no me engañas, son hermanos", "J Balvin robàndose el look de JR, cóbrale" y "¿Alguien le quiere decir que perdió la memoria?.