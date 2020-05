Jorge Ortiz de Pinedo aclara los rumores de su muerte

“Acabo de colgar con mi papá, está muy bien, dejen de correr rumores. Jorge Ortiz de Pinedo está en casa, cómo debe de ser , y no como los que salieron a festejar con sus mamás en plena contingencia. Buenas noches”, escribió.

Sin embrago esto no fue suficiente, por lo que el actor y productor de Una Familia de Diez grabó un video donde pone fin a los rumores de su muerte.

“Hola, soy Jorge Ortiz de Pinedo. Hoy es 10 de mayo y son las 09:50 de la noche. Me atrevo a hacer este video porque me han llamado varios amigos para preguntarme cómo estoy”, comentó al inicio del clip. Con un buen semblante, aseguró que su estado de salud era favorable. “ Quiero decirles que estoy muy bien, estoy muy contento. Hoy 10 de mayo, me cortó el pelo mi hijo (…)”.