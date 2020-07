Eugenio Derbez y Regina Blandón se reencuentran y hablan del éxito de ‘La Familia P. Luche’

A través de su canal de Youtube, Eugenio Derbez (Ludovico), compartió la divertida conversación que tuvo con su hija la rara, Regina Blandón (Bibi). Al inicio de la llamada, la carismática actriz no dudó en confesar los momentos de crisis que ha experimentado durante la cuarentena por COVID-19.

“Uno se vuelve loco, te digo que hubo un día que así (se soltó a llorar), es un sentimiento de vacío y luego me despierto y me pongo a cantar, bailar, lo que sea…” Por su parte, Eugenio dejó ver que la cuarentena lo ha llevado a hacer una serie de confesión que jamás imaginó. “Las cosas que uno confiesa en estas cuarentenas, ¿no?”

“Lo chido también es que niños hay niños de 5 ó 6 años que llegan 'Bibi, no sé qué', lo siguen viendo y se saben los capítulos y te dicen: 'Y de cuándo te pegaron en la cabeza con un sartén y entonces ya eras (normal) y que tenías los ojos pintados'", contó entre risas Regina.

“Me encanta como les contestas. “Yo, por ejemplo; ignoro, no le contesto a nadie. Pero me gusta que tú los exhibes, cuando alguien te insulta, lo exhibes y está padre.” Al respecto, Regina expresó: “Estoy abierta al debate totalmente y que todo el mundo tiene diferentes opiniones, pero por qué con el ataque si no opino igual (…)”.