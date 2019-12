Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se somenten al detector de mentiras

El actor también conocido como Ludovico P. Luche puso en aprietos a Alessandra al preguntarle “¿’Stalkearías’ a tus ex en redes sociales?”. Con risas nerviosas, Alessandra respodió que 'No' y aunque en un principio Eugenio dudó de su honestidad, el detector le dio la razón. Sin embargo, ahí no terminó todo, pues Alessandra lo sometió a la misma pregunta. A diferencia de ella, Eugenio respondió sin dudar, ‘Por supuesto que no, me matas”.