Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo inician el 2020 presumiendo su amor

Por otro lado, Eugenio Derbez utilizó su Instagram Stories para confesar que en los últimos días del 2019 decidió no enviar muchos mensajes, puesto que son fechas para estar con la familia y disfrutarla al máximo. ““Feliz año. No les quise decir ayer, no mandé muchos mensajes porque es día estar con la familia y luego que flojera repetir lo que a todo mundo decimos cada año a todo mundo. ‘Te deseo lo mejor el año que entra, ojalá que las bendiciones del universo’, como que se me hace muy repetitivo…”, comentó.