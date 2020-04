Eugenio Derbez sorprende con detrás de cámaras de La Familia P.Luche

“ No te dice lo que piensa, lo dice por medio de su cuerpo , su cuerpo habla por él ”, aseguró la intérprete de Federica P. Luche. Cuando Eugenio Derbez se tocaba las cejas, era señal de que alguien estaba haciendo las cosas mal o que simplemente no le gustaba algo. Por otro lado, cuando Derbez se tocaba el cabello y lo hacía para atrás es porque su paciencia habia llegado al límite y entonces, la producción debía dejar su teléfono, colocarse en su lugar y dejar atrás cualquier distracción.

Asombrado por las declaraciones de su compañera, Eugenio comentó: “Yo no sabía todo eso, me estoy enterando ahorita de todos mis gestos”, a lo que Duval respondió: “Todos esos gestos los hemos aprendido a lo largo de diez años ´peluchando´ contigo”.

Por otro lado, el productor mexicano recordó divertidos momentos junto al integrante más pequeño de la familia, Maradonio y confesó lo difícil que es trabajar con niños: “Para el niño esto es un juego, no sabe de disciplina, no sabe de control. Entonces de repente le pides que no se ría y le gana la risa, le pides que se calle y no se calla, le pides que haga algo y no lo hace”, aseguró.