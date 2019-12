Eugenio Derbez rompe el silencio ante la supuesta bisexualidad de José Eduardo

Tras la inesperada ruptura amorosa de José Eduardo con Bárbara Escalante, surgieron rumores sobre una supuesta bisexualidad de su parte, por lo que después de varias semanas, Eugenio Derbez no se salvó de ser cuestionado al respecto.

Aunque José Eduardo ha hecho frente a las especulaciones que han surgido en relación a sus preferencias sexuales, los rumores no han parado. En su reciente encuentro con la prensa, Eugenio Derbez no dudo al expresar su postura. “Yo me río de todas las revistas y de todos los chismes”.