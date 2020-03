Eugenio Derbez revela la fórmula para divertirse durante la cuarentena por Coronavirus

A raíz de la pandemia de coronavirus, miles de personas están en cuarentena en sus hogares y los famosos no son la excepción. Aunque el encierro puede causar ansiedad y estrés, personalidades como Eugenio Derbez, utilizan su sentido del humor para aprovechar estos tiempos de contingencia y disfrutar al máximo en familia.

En la descripción del video, Eugenio agregó: "Domingo de cuarentena y con una niña de 5 años. ¿Quieren descubrir qué me salvó? #DiversiónEnCasa"

En tan sólo unas horas, el video ha conseguido más de 200 mil 'me gusta' y divertidos comentarios como: "Con un papá asi quien se va aburrir, tremendo genio", "Oigame no, oigame usted no anda cumpliendo las reglas" y "Perdiste como Ludovico", fueron algunos de los comentarios.