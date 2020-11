Eugenio Derbez recuerda el día que fue hospitalizado de emergencia y terminó con una deuda de 30 mil dólares

Después de un día de estrés y ayuno prolongado, el actor pagó la factura. “Todo un día sin comer, más el estrés del estreno. Al día siguiente, me levanto y yo traía una hemorragia de la gastritis que no me había dado cuenta, me empezó a doler el estómago y dije traigo algo muy raro…” .

Al darse cuenta de que el lugar donde se alojaba no contaba con servicio médico, se vio forzado a llamar al 911: “A los tres minutos sentí que me desmayaba, entonces llegó el 911, me desmayo y lo siguiente que me acuerdo es que abrí los ojos, recuerdo que la puerta estaba abierta, la gente adentro de mi cuarto y la gente del pasillo todos asomados. Me suben a una camilla y me llevan”, relató.