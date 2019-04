Eugenio Derbez está dispuesto a crear película de La Familia P. Luche

El actor también conocido como Ludovico P. Luche aseguró que lleva años trabajando en el proyecto, pero no ha encontrado la historia perfecta para llevarla a las salas de cine: “Llevo cerca de tres años y medio trabajando en un libreto para hacer la película, pero es tan importante para mí que no he querido hacerla porque no me satisfacen las historias. Ya van dos libretos que casi he tirado a la basura porque no me convences. Si llega el guion adecuado si habrá película de La Familia P. Luche, pero tiene que ser un libreto que no decepcione a la gente”, comentó.