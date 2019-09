Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Alessandra Rosaldo con romántico video

Este 11 de septiembre, la actriz Alessandra Rosaldo está de fiesta por cumplir 48 años de vida, por lo que Eugenio Derbez no dejó pasar la oportunidad para celebrarla y dejar ver su lado más romántico con un emotivo video en redes sociales.

Ya sea un aniversario de bodas, cumpleaños o fecha especial, Eugenio Derbez y Alessandra no dudan en expresar su amor. A pesar de que llevan más de una década juntos, su amor mantiene esa chispa y al público le encanta.

Sin embargo, el romanticismo no terminó ahí, ya que en la descripción de la publicación, el comediante afirmó una vez más, que Alessandra es el gran amor de su vida:

“HAPPY BIRTHDAY TO ME! Así amanecimos hoy y este es mi mejor regalo, despertar con mis dos amores, los dos grandes amores de mi vida. No puedo ser más afortunada y bendecida. GRACIAS Dios, GRACIAS vida, GRACIAS Universo por un año más. Estoy viva, estoy sana y estoy rodeada de amor”, escribió.