Eugenio Derbez asegura que Alessandra Rosaldo es la verdadera Federica P. Luche

" Esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia (...), pero dije esto es una joya, escribo la escena y pues ya estaba en los libretos y un día grabando de repente me dicen ‘ oye te viene a visitar Alejandra’. Se sienta (Alessandra) y empieza a ver la escena y le digo ‘ay esta está muy chistosa, vela’. Hacemos la escena, es uno de los mejores capítulos de Familia P. Luche y le digo ‘quedó padre mi amor’", pero la respuesta de la actriz no fue la esperada, ya que con un semblante serio le respondió que la escena retrataba la discusión que habían tenido tres meses at´rás. Por su puesto, el actor no pudo negarlo.