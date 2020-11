Erika Buenfil vivió en un cuento de hadas junto a Luis Miguel, así recordó su romance

Aunque el romance entre Erika y Luis Miguel no llegó a formalizarse, esto no fue impedimento para que el cantante la cautivara con sus detalles. Incluso, recordó cuando le comentó que le gustaba ‘Sin Bandera’ y posteriormente él la sorprendió al cantar un tema de dicho dueto musical”

A pesar de que el famoso cantante siempre ha sido muy reservado y celoso de su vida amorosa, esto no ha sido impedimento para que sus exparejas revelen detalles de su experiencia junto a él. Para fortuna de Erika Buenfil, su romance fue como un cuento de hadas, el cual hasta la fecha no ha podido olvidar.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo estaba preciosa, él estaba bien. No tenía a Nicolás; él también estaba libre. La brisa del mar era perfecta, la música, él… hasta la lluvia era bonita. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, relató.