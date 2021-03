El gran parecido entre Consuelo Duval y Dua Lipa

Con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión, Consuelo Duval se ha convertido en una de las actrices y comediantes más queridas del medio del espectáculo, por lo que no es de sorprenderse que cada una de sus decisiones, proyectos y hasta publicaciones en redes sociales, da de qué hablar y en la mayoría de las ocasiones, desata risas por sus innumerables ocurrencias.

A sus 52 años, la actriz originaria de Chihuhua ha interpretado variedad de personajes; sin embargo, hay uno muy especial que marcó sus inicios como comediante, se trata de ‘La Nacaranda’, una chica de barrio, con una personalidad muy irreverente y con un dudoso gusto por la moda. Según Consuelo Duval, este personaje ha sido objeto de inspiración para varias famosas y en esta ocasión fue el turno de la cantante británica Dua Lipa, quien, de acuerdo a la actriz, tomó algunos tips de moda para crear uno de sus looks más recientes.

Esta no es la primera vez que Consuelo Duval señala a otros famosos por copiar el estilo de la 'La Nacaranda', en el pasado, la comediante señaló a Madonna y Maluma por copiar su look.



Fue a través de su cuenta de Instagram que Consuelo Duval publicó una imagen comparativa para mostrar el gran parecido que tiene el personaje de ‘La Nacaranda’ con la intérprete de éxitos como ‘ Don’t Start Now’ y ‘ Break My Heart’. En la foto del lado izquierdo se aprecia el look de Dua Lipa con una mezcla de distintos colores y texturas, mientras sostiene un bolso verde fosforescente. A la derecha, se ve el estilo de ‘Nacaranda’, el cual destaca por unos jeans en el mismo color verde y una blusa al estilo animal print.