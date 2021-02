Consuelo Duval se olvida de Federica P. Luche para protagonizar ‘Julia vs Julia’

Después de casi dos décadas de haber saltado a la fama por interpretar a Federica en la serie ‘La Familia P. Luche’, Consuelo Duval da un gran salto en su carrera al protagonizar la serie de comedia ‘Julia vs Julia’.

Julia vs Julia se estrenó en 2019 y marcó el gran regreso de Consuelo Duval a la televisora que la vio crecer. Con 13 capítulos, la actriz apostó su nombre e hizo realidad uno de sus sueños más grandes, tener su propia serie de comedia. “A los 13 años decreté este sueño: “Tener mi propio programa”, y ese día está por llegar. 30 años que he aprendido de carrera están aquí, y lean bien lo que les digo: ME JUEGO MI NOMBRE POR ESTA SERIE, reunirá a las familias, la van amar”, afirmó en Twitter.