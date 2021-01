Consuelo Duval se conmueve hasta las lágrimas en su cumpleaños 52

La reconocida actriz y comediante Consuelo Duval está de fiesta este 11 de enero con motivo de su cumpleaños 52. A diferencia de otros años, la actriz recodada por interpretar a Federica en la serie ‘La Familia P. Luche’, decidió hacer a un lado las grandes reuniones entre amigos para festejar un año más de vida trabajando desde Los Ángeles.

Para sorpresa de la actriz, ni la distancia, ni la pandemia impidieron que sus seres queridos y fans la sorprendieran con una lluvia de mensajes y felicitaciones. Conmovida hasta las lágrimas, Duval se mostró agradecida por todas las muestras de cariño y principalmente por estar viva, luego de contagiarse de covid-19 durante las grabaciones de ‘¿Quién es la Máscara’?

“¡Oigan, gracias! Gracias porque desde que me desperté vi tantos y tantos mensajes en el teléfono, siento tan bonito, me llenan el corazón y me siento muy afortunada de estar viva, de estar sana, de tenerlos en mi vida, de cada unos de los mensajes que me están mandando, bueno… ¡Ando de un chillón, los amo! (…)”, expresó Duval entre lágrimas.



A pocos minutos de haber publicado el video, celebridades como Angelique Boyer, Jessica Coch, Poncho de Nigris y Adriana Fonseca, se sumaron a la lluvia de felicitaciones.



Previo a su cumpleaños, la actriz tuvo una pequeña reunión familiar en la que sus dos hijos y su hermana le cantaron las tradicionales mañanitas.

Si eres fan de Consuelo Duval, recuerda que puedes revivir sus divertidas actuaciones como 'Federia' en 'La Familia P. Luche' a partir de las 7P/6C por Galavisiòn.