Consuelo Duval recuerda el emotivo rescate de ‘Caspita’, un canino abandonado

Aunque no es la primera vez que la intérprete de Federica P. Luche rescata a un animal, los resultados del antes y después del pequeño peludo son impresionantes. Junto a la serie de fotografías y algunos videos, contó su historia y los detalles de su recuperación.

“Ya no está triste. Lo encontramos amarrado en una tienda de la carretera rumbo a Toluca, con sarna, desnutrido, desamparado y con un problema en sus patitas delanteras provocado por la desnutrición. Tardé 10 días en poderlo rescatar, mismos que no dormía de imaginarlo con frío, con hambre, etc. Gracias a mi Gabo y a mi hermano por ayudarme a cuidarlo y cuando ya esté completamente sano y esterilizado vamos a buscar una casa donde sea inmensamente feliz y amado ¡Caspita puede ser tuyo!”.