Consuelo Duval presume estar enamorada de tres hombres

Las reacciones no se hicieron esperar con más de 80 mil ‘likes’ y cientos de comentarios: “ Tus dos amores en distintos personajes pero serán tu pareja de por vida”, “Federica y sus dos grandes amores. Golosa”, “Los tres mosqueteros de la comedia” y “Los amo también y los admiro mucho”, expresaron.

La polémica no se hizo esperar y varios usuarios no dudaron en mencionar a Ludovico P. Luche (Eugenio Derbez), su esposo en la exitosa serie. “ Te acusaré con Ludovico Peluche”, “¡Golosa!”, “A Ludovico esto no le gusta”, “Ludovico, ¿dónde estás?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.