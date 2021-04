Consuelo Duval viajó a Guatemala para cumplir el sueño de Carolina, una niña que lucha contra el cáncer

La actriz de 52 años compartió en su cuenta de Instagram algunos momentos de tan emotivo encuentro para inspirar a sus más de 4 millones de seguidores a no perder la ilusión por vivir. “ Gracias a quienes fueron cómplices de este encuentro!! @fundacionerickquiroa. Gracias Dios mío por permitirme abrazar y hacer sonreír a una de tus más grandes guerreras, Carolina. Ustedes me conocen y comparto esta experiencia porque me parece inspirador que una niña de 8 años esté peleando por su vida y ya no quiero que los adultos estemos peleando entre nosotros, por puras tonterías. No perdamos la ilusión de vivir. El amor, la compasión y la empatía van a salvar al mundo”, señaló.