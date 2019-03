Consuelo Duval dedicó un desgarrador mensaje a su difunto padre

-“¿Qué pasó mi Panchis?”

- “¿Qué tal tu hija? ¿Es una 'chingona'? ¿Sí o no?"

- “Ay mamita dale gracias a Dios y no te la creas mijita para que no te esnsoberbezcas. ¿Nos tomamos un café…?”

- “Va! Pero pá’, ¿verdad que yo soy tu consentida?"

- "Si, pero no le digas a tus hermanos"