Consuelo Duval celebra el cumpleaños de su hijo Michel con tierno video

Aunque Michel Duval no ha reaccionado aún al detalle de su famosa madre, su hermana, Paly Duval se hizo presente al comentar conmovida: “Se me metió un video al ojo ☹”. Sin embargo, Paly fue la primera en felicitar a su hermano en la misma red social con una serie de fotografías y dulces palabras que dejaron ver la gran conexión que existe entre ellos. “ Real life Lilo and Stitch. Como si fuera posible, cada día te amo más. Espero que me sientas cerquita de ti, que sepas que le pido al universo que te cuide todos los días, que seas feliz, que cumplas todos tus sueños. Crecer contigo es lo más lindo que me pudo pasar, y agradezco poder seguir creciendo a tu lado todos los días. Te amo 🖤 Feliz cumpleaños king bin”, publicó.