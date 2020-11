Consuelo Duval aclara si tiene una relación amorosa con Yolanda Andrade

Consuelo Duval se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más queridas y reconocidas de la comedia. Sin embargo, su éxito en los escenarios y en la televisión ha sido muy distinto al que ha tenido en el amor, por lo que, en más de una ocasión se han desatado rumores respecto a su vida amorosa y preferencias.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de 51 años habló de su vida amorosa y puso fin a los rumores que desde hace un tiempo la han perseguido en redes sociales respecto a su relación con la Yolanda Andrade.

“Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad, es mi compañera, es mi amiga, es la mano que me salvó en los momentos más oscuros. Es una amistad intocable, si la quieren sexualizar, satanizar, la amo y la bendigo, y que yo tenga amigas con preferencias sexuales las que quieran que sean, no me hace a mí nada”.

Cargando galería



Al mismo tiempo, la intérprete de Federica P. Luche se mostró despreocupada por los chismes y el que dirán de su relación con la sinaloense: “Ella fue mi hermana del alma y aparte para hacerme reír, eso no tengo con qué pagarlo y si la gente quiere decir que soy su novia, su esposa, su amante, su marida, que digan lo que quieran”, afirmó.

Duval también aclaró que nunca tuvo ningún romance con Eugenio Derbez, Adrián Uribe y Omar Chaparro, no obstante, aseguró que vive enamorada de ellos, pero como amiga.

“Eugenio, pues qué te digo, es mi amor. Lo veía enamorado de una, luego de otra, hasta que llegó el amor de su vida y Adrián, yo vivo enamorada de Adrián, pero a la buena, es de esos compañeros que quieres el resto de tu vida a tu lado…”, comentó entre suspiros.



Actualmente Consuelo Duval disfruta al máximo su soltería y forma parte de la conducción de ‘Netas Adivinas’, además de ser parte del panel de investigadores en ‘¿Quién es la Máscara?’. Si eres fan de Consuelo Duval, recuerda que puedes revivir sus actuaciones como Federica en ‘La Familia P. Luche’ todos los lunes y jueves a partir de las 7P/6C por Galavisión.