Yuri revela que le extirparon un tumor cancerígeno en el apéndice hace menos de un mes

El último año no ha sido particularmente fácil para Yuri. En octubre del 2020 dio a conocer que aunque tuvo la fortuna de pasar el principio de la pandemia en familia, con su esposo e hija, también vivió momentos de depresión. Además, en febrero pasado, reveló que había sido diagnosticada con coronavirus. Ahora la intérprete, quien participa en el especial Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música, detalló que le extirparon un tumor cancerígeno del apéndice y que sufrió las consecuencias de no tomar reposo.

Durante una charla sobre los peligros del estrés, la mexicana de 57 años relató que hace aproximadamente tres semanas fue ingresada al quirófano. Recordó las palabras del médico: "Salgo de la operación y me dice: '¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda descuachanringada. Te quitamos todo. La apéndice en unos meses más. Era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer'", contó.

Cargando Video... Yuri encuentra un video de hace 51 años: te convencerás de que ser maestra, doctora o monja no era su vocación

En su discurso lamentó no haberse tomado el tiempo de recuperación indicado, y es que al volver a casa se sintió muy adolorida: "No sé ni cómo estoy parada aquí. Me empezaron a doler otra vez mis heridas. Tengo una colitis crónica. Y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz. Una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés". Yuri lanzó un llamado a las personas para que no vivan estresadas y prioricen su salud.

En octubre pasado, Yuri habló de la depresión y el estrés crónico que le diagnosticaron al principio de la pandemia, ocasionados no solo por lo que veía en televisión sino también porque sufrió varias pérdidas: "Un tío murió de covid, y mi otra tía de cáncer, pero así se fueron seguidos, se murieron unos amigos entrañables, y fue así como seguido, muchas muertes, eso me causó un impacto muy fuerte a mi físico, a mi alma, mis emociones", dijo en entrevista con TVyNovelas.

Mencionó que el doctor le dijo que "tenía un estrés crónico porque no estaba a acostumbrada a estar parada tanto tiempo, y me aseguró que así como yo estaba mucha gente".

Cargando Video... "El virus me dejó pelona": la muy sincera respuesta de Yuri por las pelucas que lució en Premio Lo Nuestro

En febrero pasado, en el marco de Premio Lo Nuestro, la cantante recordó que el covid le había provocado caída de pelo y por eso había utilizado pelucas durante la ceremonia de premiación: "No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito. Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento. El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona'. Pero ya estamos bien", dijo.