YosStop otra vez en prisión: arrestan a la influencer por supuesta agresión a una mujer

Video “Es una tortura, no me lo merecía”: 'YosStop' dio detalles sobre su paso en la cárcel

Yoseline Hoffman, mejor conocida en Internet como YosStop, se encuentra nuevamente en prisión tras cometer supuestas agresiones en contra de una mujer.

La periodista Vicky López reportó este lunes 26 de agosto en el programa ‘Todo para la mujer’, de Maxine Woodside, que la influencer se encontraría en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.

“La acaban de detener, está en el Reclusorio Oriente. Otra vez la detuvieron y está ahí. Un Juez de Control determinó arrestarla por incumplir, por agresión a una mujer”, expresó, citando como fuente a una “abogada”.

“Lo que me dice la abogada es que tenía una sociedad de negocio. Terminó mal la sociedad y ella otra vez en redes sociales empezó a decir, palabras más, palabras menos, que su socia era ratera y que le había robado”, agregó.

Según el presentador Marco Antonio Silva, el motivo de la detención de YosStop sería porque “incitó al odio para que atacaran (sus fans) a la otra parte, a la exsocia”.

Aunque hasta el momento YosStop no se ha pronunciado al respecto, Renata Villarreal, supuesta amiga de la media hermana de Ginny Hoffman, expuso en redes sociales que la influencer presuntamente fue extorsionada por una mujer que la habría defraudado.

“Mi amiga YosStop lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja, quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse, la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla”, escribió en X poco después de que trascendiera la detención de la youtuber.

Lo que se sabe de la detención de YosStop

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, popular en México por sus informes relacionados con el crimen organizado, YosStop no se encontraría en el Reclusorio Oriente, sino en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido en México como 'Torito', donde permanecería en prisión por 36 horas.

“Ordenan encerrar 36 horas a Yoseline Hoffman. Un juez impuso una orden de arresto contra Yoseline Hoffman señalada de incumplir las medidas de protección que le ordenaron. Usó sus redes sociales, aunque estaba prohibido. Ahorita iría al Torito”, reportó este 26 de agosto.

Estos datos coincidirían con los de la peridista María Luisa Valdés Doria, quien en sus redes sociales reporta que "La influencer NO está en el reclusorio oriente… NO está en prisión, SÍ está detenida… el reclusorio oriente es varonil".

YosStop ya había estado en la cárcel

En 2021, Yoseline Hoffman fue detenida e ingresada al penal de Santa Martha Acatitla por presunta posesión de pornografía infantil en agravio a la joven Ainara Suárez.

Luego de 5 meses de estar en prisión, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que la influencer continuaría su proceso en libertad.

La decisión se dio en el marco de un acuerdo reparatorio entre ambas partes, después de que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil a discriminación, y que Ainara aceptara la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada.