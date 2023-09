¿Yolanda Ciani murió por maltratos de su hijo? Sobrino de la actriz rompe el silencio

“Por cuestiones de una enfermedad, de demencia senil, ella se fue apartando y la gente que la cuidaba evitaba (el contacto); teníamos que ser empáticos. El domingo yo recibo una llamada donde me dicen que muere mi tía y me da mucha tristeza porque no sé si estuvo muy mal en la parte final, me hubiera encantado estar cerca (…) desconozco cómo fueron las cosas”, dijo.