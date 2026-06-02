Yailín La más viral ¿Quién era el padre del bebé que perdió Yailin La Más Viral? Lo que se sabe En el marco del Día de la Madre en República Dominicana, Yailin La Más Viral reveló que perdió un bebé. Tras la falta de detalles, las especulaciones sobre el padre del bebé han comenzado.



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Video Yailin habría perdido un bebé y comparte desgarradores videos y mensajes: “Íbamos a ser 3”

Yailin La Más Viral sorprendió el 31 de mayo, Día de las Madres en República Dominicana, al anunciar que perdió un bebé con una tierna fotografía en la que se le ve el vientre abultado y la pequeña Cattleya dándole un beso a su 'baby bump'.

La cantante no dio más detalles, lo que ha causado una ola de especulaciones sobre cuántos meses de gestación tenía, qué le pasó al bebé y sobre todo, quién era el padre.

Yailin embarazada junto a Cattleya. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

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¿Quién era el papá del bebé que Yailin perdió?

Tras la falta de información, las redes sociales, programas de radio y podcast dominicanos se han llenado de especulaciones sobre quién sería el papá del bebé.

Según el programa 'Al Pelo Radio', hay tres posibles candidatos, uno de ellos es el Sr. Jiménez, un 'influencer' con el que se especuló a finales de 2025 que tuvo un romance, aunque ambos lo negaron aclarando que solo eran amigos.

En 2025 también se especuló que 'La Chivirika' mantuvo una relación con DJ Adoni, con quien colaboró musicalmente. Sin embargo, también lo desmintieron asegurando que solo tenían una amistad y una buena relación de trabajo.

Finalmente, en el show de radio también mencionó a JC Reyes, un gitano español que también habría mantenido un breve romance con Yailin en 2025. Sin embargo, ninguno de los tres nombres ha sido confirmado ni descartado por Yailin La Más Viral.