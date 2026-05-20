Emily Cinnamon Álvarez

¿Xavi y la hija del Canelo tienen romance? Él reacciona así a los cuestionamientos

Recientemente se especuló que Emily Álvarez y Xavi habrían coqueteado durante un concierto que ofreció el cantante. Al ser cuestionado, esto confesó el intérprete de "La Diabla".

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Por:Ashbya Meré
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Xavi habló de la presencia de Emily Álvarez en el concierto que recientemente ofreció en Guadalajara, donde la hija del 'Canelo' estuvo presente en las primeras filas.

En las imágenes que circularon por redes sociales y programas de televisión, especulaban que había un coqueteo entre ellos, pues a la primogénita del boxeador se le ve cantando a todo pulmón mientras el artista interpreta una canción justo enfrente de ella.

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¿Xavi y Emily Álvarez tienen romance?

Ante los rumores, el cantante enfrentó los cuestionamientos en un encuentro con los medios de comunicación la tarde de este 20 de mayo.

Sin ahondar en el tema, el cantante de 22 años dejó entrever que no hay nada entre ellos.

"No, mis respetos para el compa 'El Canelo', a la orden machín, y a la comadre estamos a la orden machín, tranquilidad, tú sabes, amor y paz", respondió al reportero Edén Dorantes.

Sobre si está soltero, el intérprete de "La Diabla" solo se limitó a decir: "Enamorado de la vida", sentenció.

Por su parte, Emily Álvarez no ha dado declaraciones sobre los rumores de coqueteo con el cantante.

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