Por amar sin ley

Actor de Por Amar Sin Ley habría revelado que es padre de una niña en incómoda entrevista

El intérprete de 49 años se habría convertido en papá, supuestamente, en 2020. La presunta hija del actor y cantante sería fruto de una aparente relación con una fanática.

Por:
Elizabeth González.
Víctor García habría revelado que es papá de una niña en incómoda entrevista. Este miércoles 22 de octubre, el actor de Por Amar Sin Ley enfrentó los rumores de una supuesta paternidad, de la que por meses se habría negado a hablar.

El cantante enfrentó los cuestionamientos del periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión en vivo de ‘Sale el Sol’, donde, inesperadamente, le preguntó por su supuesta hija de 4 años.

“Estás en un buen momento personal, ya eres papá…”, expresó el comunicador ante la mirada atónita del intérprete de 49 años.

“Este… ¿y tú cómo sabes?”, replicó Víctor al mismo instante en que Gustavo Adolfo Infante le repetía: “Porque tienes una nena, que está padrísimo”.

Sin negar ni confirmar su supuesta paternidad, Víctor García aseguró que la noticia la estaba reservando para “un momento muchísimo más especial”.

“No, la verdad es algo que estoy reservando para un momento muchísimo más especial. Estamos en un medio en donde todo se sabe y con los amigos todo se sabe y siempre se sabrá…”, expresó.

Ante las constantes interrupciones de los presentadores, el intérprete de ‘Juan López’ en Por Amar Sin Ley (telenovela que puedes ver en ViX) insistió en que prefería reservarse la respuesta para después. Sin embargo, aseguró que se encontraba “viviendo una etapa maravillosa”, son confirmar si se refería a su supuesta paternidad o a su regreso a la música.

“Pero permítanme”, exigió. “Si me lo permiten, quiero reservármelo para algo especial. Porque esto que me acaba de suceder, ha cambiado mi vida por completo… todo, mi vida personal y mi vida laboral. Estoy viviendo una etapa maravillosa que solo quiero compartirla con mi público y con estas grandes amistades”, sentenció, cambiando abruptamente el tema.

Víctor García interpretó a ‘Juan López’ en Por Amar Sin Ley.
Víctor García interpretó a ‘Juan López’ en Por Amar Sin Ley.
Imagen TelevisaUnivision

Víctor García se habría convertido en papá con una fanática

En enero de 2023, la revista TVNotas reportó que Víctor García se había convertido en papá junto a una fanática, con quien eventualmente habría forjado una amistad.

La publicación citó que “fuentes cercanas” pudieron confirmarles que durante la pandemia de Covid-19, el actor y cantante presuntamente le dio la bienvenida a su hija, de quien habría evitado hablar en sus entrevistas.

En febrero de 2024, García fue cuestionado sobre su aparente paternidad en ‘Ventaneando’. Sin embargo, aquella ocasión solo se limitó a responder: “No es que sea falso, creo que no es el momento de hablar de eso, mi prioridad es la música y no quisiera tocar otro tema que distorsione lo que para mí ahorita es muy importante”.


