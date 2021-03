Abstinencia durante la cuarentena y apertura en su sexualidad, el actor Tyler Posey se sincera

"Estuve sobrio en cuarentena solo para romper algunos malos hábitos que tenía desde que era niño, fumar marihuana, beber", declaró Tyler Posey en el podcast ' Just for Variety' , que se publicó este martes 9 de marzo. Fue tras ser cuestionado sobre el lanzamiento de su nuevo tema 'Shut Up', en el que comparte créditos con Phem en la voz y con el novio de Kourtney Kardashian, Travis Barker, en la guitarra, cuando el actor y cantante señaló que permaneció sobrio durante aproximadamente cinco meses para experimentar "lo que es estar deprimido sin tener ninguna sustancia para frenar eso".