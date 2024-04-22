Actor de ‘Tu vida es mi vida’ casi queda cuadripléjico tras fuerte caída

Video Laura Flores responde a quienes le dicen que sufrió microinfarto cerebral por “vanidosa”

El actor Pablo Valentín, reconocido por su participación en 'Tu vida es mi vida' y la serie 'Vecinos', compartió detalles sobre el grave accidente que vivió hace algunos años, el cual estuvo a punto de dejarlo cuadripléjico.

En una entrevista con TVNotas el 21 de abril, Valentín describió el incidente que ocurrió en 2018 y que lo puso en peligro de muerte.

Según reveló, mientras cortaba una rama, se subió a una barda sin precaución y el peso lo venció, provocando una aparatosa caída.

El accidente causó graves lesiones al actor, incluyendo múltiples fracturas que lo mantuvieron postrado en cama por más de un mes.

“Me caí a un barranco de cuarenta metros. Me rompí cuatro huesos: Sacro, columna, pelvis y omóplato. Los doctores me dijeron que estuve a punto de quedar cuadripléjico. Estuve mes y medio en cama”, relató.

El actor de 'Tu vida es mi vida' compartió que, afortunadamente, logró superar el accidente, pero reconoce que este evento transformó por completo su vida.

A sus 51 años, Valentín señaló que aprendió a apreciar la vida al comprender que la existencia puede cambiar en un instante y que todo puede alterarse en cuestión de segundos.

"Me levanto cada día con la mentalidad de agradecer 'un día más de vida' y 'un día menos de dolor'. Creí que no sobreviviría, pero Dios me mostró que aún no era mi momento", expresó.

Actor de 'Tu vida es mi vida' quedó con secuelas

Durante la conversación, el actor, quien también forma parte del elenco de '¿Es neta Eva?', habló sobre las secuelas que persisten desde el accidente que experimentó en 2018.

A pesar de que han pasado seis años desde el incidente, mencionó que aún enfrenta síntomas con los que ha aprendido a convivir diariamente, pero se muestra agradecido por seguir con vida a pesar de los malestares.

"Aun siento las secuelas del accidente, como los dolores en la columna baja, pero lo más importante es que, gracias a Dios, estoy vivo", afirmó Pablo Valentín, conocido por su papel como 'Pedro' en 'Vecinos'.