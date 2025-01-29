Tom Welling, protagonista de ‘Smallville’, es arrestado: este es el delito que cometió

Video ¿Qué pasó con Tom Welling? Un terrible suceso apagó su carrera tras el éxito de 'Smallville'

Tom Welling, internacionalmente reconocido por interpretar a ‘Clark Kent’ en las 10 temporadas de la serie ‘Smallville’, ha sido arrestado a inicios de esta semana.

De acuerdo con Deadline, la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou, en California, les confirmó que aprehendieron al actor la madrugada del 26 de enero.

¿Qué delito cometió Tom Welling?

Según TMZ, tuvo acceso a los registros oficiales donde se puntualiza que Tom Welling fue detenido en el estacionamiento de un Arby’s, en la ciudad de Yreka, pasada la medianoche del domingo.

Alegadamente, la policía local descubrió a la también estrella de la película ‘Cheaper by the dozen’ conduciendo en estado de ebriedad.

En los documentos se especificaría que el exmodelo de 47 años tenía un nivel de alcohol en la sangre igual o superior al 0,08%.

Tras apresarlo, un oficial lo habría puesto bajo custodia en la comisaría alrededor de las 2 de la mañana, detalla USA Today.

Pese a su accionar considerado ilegal, se revela que él supuestamente quedó en libertad varias horas después, cerca de las 7 a.m.

Al momento, se desconocen los pormenores de la resolución de su caso. Pero, acorde con el diario, el intérprete tiene que comparecer el próximo 11 de marzo.

Los medios compartieron una fotografía, la cual presuntamente le tomaron a Welling para su archivo judicial. En ella, luce con una camiseta negra y el gesto serio.

Tom Welling habría sido arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. Imagen Indie 505/X

Aunque el equipo del artista fue contactado para obtener declaraciones al respecto, no han brindado una respuesta.

Tom Welling festejó antes de su arresto

El breve encarcelamiento de Tom Welling se produce luego de que él celebrara en Instagram a su esposa, Jessica Rose Lee, por una ‘vuelta más al sol’.