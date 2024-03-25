Así luce la hija de Tiaré Scanda: casi tiene la edad de la actriz cuando estaba en Muchachitas

Video ¿Qué fue de las protagonistas de ‘Muchachitas’? Algunas quedaron en el olvido

Hace 21 años, Tiaré Scanda se convirtió en madre con el nacimiento de su hija única, Oriana Gidi. Ahora, la joven está cerca de la misma edad que tenía su mamá cuando participó en la telenovela 'Muchachitas' en 1991.

Para celebrar el cumpleaños de Oriana, la actriz compartió una serie de fotografías de la adolescente. Además de seguir los pasos de su madre en la actuación, Oriana también se desempeña como compositora y productora musical.

En sus propias palabras, Tiaré Scanda expresó en Instagram el pasado sábado: “Hoy, 23 de marzo, Oriana Gidi cumple 21 años de embellecer el planeta con su amor, dulzura, inteligencia, empatía, solidaridad y creatividad, entre otras habilidades y cualidades. ¡Yo también cumplo 21 años de ser su mamá! A ver si adivinan cuál es su color favorito y cómo se llama su primer disco. ¡Te amo, escuinclita!”.

Tiaré Scanda se convirtió en mamá el 23 de marzo de 2003. Oriana Gidi es su única hija. Imagen Tiaré Scanda / Instagram

Hija de Tiaré Scanda es idéntica a la actriz de ‘Muchachitas’

Además de heredar la belleza de su famosa madre, Oriana comparte algunos de sus rasgos físicos. Incluso, se parece mucho a la actriz cuando tenía 17 años e interpretaba a ‘Elena Olivares’ en 'Muchachitas'.

Oriana es muy parecida a su mamá cuando actuaba en 'Muchachitas'. Imagen Tiaré Scanda Instagram / Mezcalent

¿Quién es Oriana, la hija de Tiaré Scanda?

Oriana Gidi nació el 23 de marzo de 2003 y es la única hija de la actriz Tiaré Scanda. Además de su carrera como actriz, la joven también es compositora y productora musical.

Su primer sencillo, titulado ‘Let it in’, fue compuesto íntegramente por la joven de 21 años. Según sus publicaciones en Instagram, le encanta escribir canciones en inglés y tiene el deseo de componer para otros artistas en el futuro.

“Me gustaría escribir para otra gente y vender canciones para que lo canten otros artistas, entonces creo que como compositora es bien importante poder escribir en cualquier género", reveló Oriana en 2020 a Javier Poza.

Ella es Oriana Gidi, la única hija de Tiaré Scanda. Imagen Tiaré Scanda / Instagram



Aunque Oriana está más enfocada en la música, Tiaré Scanda reveló en 2022 que su hija ya se estaba preparando para hacer su debut como actriz, lo cual la emocionaba mucho

