Tenoch Huerta se burló de sus 'haters' y comentó sobre su posible nominación a los Oscar 2022

Tenoch Huerta, actor mexicano de 40 años y activista en contra del racismo, festejó en sus redes sociales la posibilidad de ingresar a la nominación de Mejor Película por ’Son of Monarchs’ en los Premios Oscar 2022.

El histrión se mostró sumamente orgulloso de que el filme dirigido por Alexis Gambis esté contemplado, según informó el medio ‘Deadline’, para la próxima gala.

Por ello, Huerta, lanzó unas palabras hacia aquellas personas que buscan minimizar su trabajo y por lo regular lo critican. Asimismo, confesó que el actor Mauricio Martínez pidió a una revista que loquitaran de su portada.

A través de su cuenta de Twitter fue como el mexicano demostró el orgullo que sintió al saber que la película ‘Son of Monarchs’ esté siendo contemplada para competir en el listado de Mejor Película en los Premios Oscar 2022.

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Tenoch Huerta y Mauricio Martínez?

El histrión que apareció en la cinta ‘Roma’, afirmó que Martínez llamó a la revista ‘GQ’ en su versión mexicana para que lo quitaran de la portada.

“Llamó a GQ exigiendo que me quitaran de la portada, supongo que hará "un movimiento" en NY para que me expulsen del país”.



Escribió Tenoch, luego de que un usuario etiquetara a Martínez en la publicación sobre los Oscar.

Ante la situación, Mauricio Martínez negó el acontecimiento:

“Tenoch, a mi siempre me dará mucho gusto ver a mis connacionales triunfar. Y no tengo el poder de llamar a @GQMexico ni a ninguna revista y mucho menos exigir que le quiten una portada a alguien. ¿Cómo por qué haría yo algo así? No sé de dónde sacas eso pero estás muy equivocado”.



Pero Huerta no se quedó callado y siguió revelando los ataques por parte de Mauricio.

“Uy amigo, no tienes ni idea de todo lo que han intentado hacer contra mí, un día me escribió para pedir disculpas y al otro día viajó al DF sólo para hablar mal de mí en un programa de tv”.



La situación se derivó a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía.

“Cuando terminen de apoyar al tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos podemos hablar del racismo en México? ¿O ese tema seguirá siendo tabú?”.



Ante esto, varias personalidades del mundo del espectáculo, entre ellos Martínez, trató de ejemplificar su punto utilizando la historia de México.

“Benito Juárez fue presidente de México en 1858. En Estados Unidos no hubo un presidente de color sino hasta 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta que el tema del racismo aquí en Estados Unidos es mucho más profundo. No niego que México sea racista. Pero no se compara”.

Tenoch Huerta celebró la posible nominación a los Premios Oscar 2022

A través de redes sociales, fue como el histrión escribió sobre sus ‘haters’ y lo que posiblemente ocurrirá cuando hagan de manera oficial la nominación al Oscar.

“Anda la osa, que somos elegibles para el Oscar. Haters deberían ir a la academia de cine de Estados Unidos a protestar. Les va a dar chorrillo”.

“Eso no quiere decir aún que estamos seleccionados pero es un gran primer paso. ¡Qué monito!”.