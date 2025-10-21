Actriz de telenovelas ahora trabaja como enfermera en EEUU: ella revela por qué lo hace

Video Actor de 'Pasión de gavilanes' hoy es chofer y repartidor en EEUU para darles de comer a sus hijos

La actriz de telenovelas Sonya Smith ahora trabaja como enfermera en Estados Unidos. La interprete, que alcanzó la fama por su trabajo en melodramas como ‘Cara Sucia’ y ‘Vuélveme a Querer’ se sinceró sobre la profesión que emprendió hace 9 años debido a la falta de oportunidades en el gremio artístico.

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas”, contó al comunicador venezolano Franklin Suárez el 19 de octubre.

“Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, tan que te llena tanto, por lo menos a mí me parece”, agregó.

Sonya se graduó como enfermera en 2016. Imagen Sonya Smith / Instagram



De acuerdo con Sonya Smith, su profesión como enfermera no le ha impedido continuar con su trabajo como actriz. Sin embargo, destacó que ahora que se mantiene alejada de la televisión, trabaja “en una clínica con un médico ortopédico”.

“Trabajamos mucho con personas de la tercera edad más que nada”, contó. “Me encanta poder trabajar ahí con ellos porque las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas y son de las que podemos aprender muchas cosas. Muchos no tienen a su familia aquí. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden, trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera”, compartió y destacó que, aunque ella no oculta su profesión de actriz, muchos de sus pacientes no tienen idea que a veces es villana de las telenovelas.

Nunca ha escondido su gusto por la medicina. Imagen Sonya Smith / Instagram

¿Quién es Sonya Smith?

Sonya Smith nació el 23 de abril de 1972 en Estados Unidos, pero vivió muchos años en Venezuela.

Su debut en la televisión sucedió en la década de los noventa cuando interpretó a ‘Estrellita Montenegro’ en la telenovela ‘Cara Sucia, mientras que en 1992 obtuvo su primer protagónico en ‘María Celeste’.