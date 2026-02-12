Silvy De Bie Arrestan a hombre mexicano por presunto acoso a la cantante Silvy De Bie: lo que se sabe La cantante Silvy De Bie denunció a un hombre que la había estado siguiendo. Autoridades de Bélgica lo detuvieron y esto dijo su defensa.



Un hombre mexicano de 51 años fue detenido en Bélgica el 10 de febrero, luego de ser acusado de acosar a la cantante Silvy De Bie, vocalista del grupo de eurodance Sylver.

Según reportes oficiales, el hombre identificado como Oscar C. V., contador y experto financiero, viajó desde México hasta territorio belga con el único propósito de coincidir con la artista.

La denuncia fue presentada por la propia cantante, quien narró que en días previos notó comportamientos sospechosos de un individuo que la seguía. La situación escaló cuando el hombre apareció en el club deportivo en Lier, donde solicitó en el mostrador la dirección privada de la artista, encendiendo las alertas del personal. Ante esto, Silvy De Bie decidió acudir a la policía.

La localización del sospechoso fue rápida, debido a que él mismo había publicado fotografías de su habitación en un hotel Hilton de Amberes en redes sociales. Fue allí donde las autoridades procedieron con su detención.

Tras el arresto, el hombre fue interrogado y posteriormente quedó en libertad bajo estrictas condiciones, que incluyen la prohibición absoluta de acercarse o contactar a la cantante.

La policía local explicó que, aunque no se reportó un ataque físico, la conducta del individuo representaba un riesgo claro para la seguridad de la artista.

El abogado del detenido, Koen Vaneecke, declaró que su cliente "no tenía malas intenciones" y que simplemente "evaluó mal el impacto de su comportamiento", reportó SuperChannel 12.

Silvy De Bie, de 45 años y su hija Noor de 18, continúa bajo protección y ha pedido que se respete su privacidad.

La agrupación Silver ha sido premiado en varias ocasiones; Silvy De Bie es su icónica vocalista. Imagen Silvy De Bie/Instagram

¿Quién es Silvy De Bie?

Silvy De Bie es una cantante belga reconocida por ser la voz principal del grupo de música electrónica Sylver, que tuvo su auge en la década de 2000.

Entre los temas más exitosos de la agrupación se encuentran "Turn the Tide", "Forever in Love", "Forgiven", entre otros.