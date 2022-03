Sherlyn confiesa que no quiso mandar a André a su primer día de escuela por “nerviosa”

Sherlyn sigue enfrentándose a los retos de la maternidad, uno de ellos fue el inicio de la vida escolar de su hijo André. La actriz confesó que dudó en que el pequeño, quien el próximo 30 de mayo llegará a los 2 años de vida, estuviera en la edad correcta para entrar al colegio y por ello decidió no llevarlo a la escuela en el que sería su primer día de clases.

En entrevista para el programa ‘Flor Rubio en Fórmula dominical’ la actriz y cantante señaló que se puso tan nerviosa de dejar a su hijo en la gaurdería que prefirió no llevarlo y se cuestionó si a tan corta edad debía comenzar en el centro de enseñanza para bebés y niños.

“No lo lleve porque me puse nerviosa y dije: ‘Ay no, es un bebé’. Hoy que lo llevé dije: ‘Esto va a ser un dramón’. Él volteó y me abrazó, se fue con la nana, entró a la escuela y ni me volteó a ver”, relató sobre la primera vez llegando al colegio.

Sherlyn suele compartir cómo está creciendo su único hijo con sus seguidores de redes sociales y en un video que público el pasado 16 de marzo dijo sentir tristeza de tener que separse de su hijo.

“No, ¿verdad que no tienes ganas de ir al cole, mi amor? ¿Verdad que no? Tápate, tápate, cobíjate, escóndete”, expresó Sherlyn en su cuenta de Instagram un día antes de llevarlo a la escuela.

Para el segundo día, ya no hubo vuelta atrás, la actriz decidió dar paso a la despedida y confesó en sus plataformas digitales lo complicado que fue el momento.

“La que lloré hoy fui yo, que cosa, no se quería quedar […] Afortunadamente tengo a Katy Bermea en mi vida, que me avisó que el segundo y el tercer día de cole iba a ser más difícil y sí”, expuso Sherlyn González.

La actriz de ‘Amores verdaderos’ se mudó de México a Miami por una temporada para grabar Tu Cara Me Suena, por lo que André entró al preescolar en esta ciudad donde está al cuidado de su abuelita mientras ella trabaja.

Sherlyn contó que después de ir a trabajar ha sido muy puntual al recoger a su hijo al kínder.

“Nunca en mi vida fui tan puntual; tres horas contaditas en las que fui a trabajar y ya estoy aquí esperando por el muñeco, ya les contaré”, dijo en Instagram.

Con el paso de los días la situación ha mejorado y André se ha adaptado, según indicó la orgullosa madre.

“Yo sufriendo, y miren”, expresó mucho más tranquila al verlo salir tranquilo de la escuela.

Sherlyn González quiere un segundo hijo como madre soltera

La actriz ha hablado abiertamente sobre su vida personal y en noviembre de 2021 reveló que quiere tener otro hijo de la misma forma como lo hizo con André, por inseminación artificial.

"Me encantaría tener otro… yo creo que le voy a dar un añito más, y si en un año veo que no, se cierra la fábrica, pero si vemos que las cosas siguen caminando bien, probablemente el próximo año les esté dando la sorpresa", externó Sherlyn, de 36 años, en un encuentro con la prensa.

Aunque no está negada al amor, según confesó recientemente en una de sus historias de Instagram, Sherlyn preferiría tener a su segundo hijo sin estar en una relación amorosa como lo hizo con André.

"Me gustaría que fuera bajo el mismo método, porque para mí es muy importante que los niños tengan el mismo nivel de amor y es imposible querer menos o más a un niño que no es tuyo, entonces yo quiero que mis hijos tengan las mismas posibilidades".

En múltiples ocasiones, la actriz ha reiterado ser una madre dedicada y amorosa con su hijo, por lo que hace caso omiso a las críticas por el modo de crianza que ha tenido con André.

"A mí me pueden tachar de muchas cosas, menos de ser una mamá descuidada, soy una mamá que está 100 por ciento con mi hijo 24/7, André no tiene nana, cuando no está conmigo está con mis papás”, dijo la actriz en la entrevista con medios de comunicación que retomó la revista Quién.