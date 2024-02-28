Muere estrella de ‘Sex and the city’: es la segunda actriz del elenco que fallece en tres meses

Video Revelan causa de muerte de famosa actriz de 'Sex and the City'

Lynda Gravátt, aclamada actriz conocida por sus participaciones en series como ‘Sex and the City’ y ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ha muerto a los 77 años.

Su deceso fue dado a conocer primero por el National Black Theatre mediante un ‘post’ publicado en Instagram el 23 de febrero.

National Black Theatre difundió la noticia de la muerte de Lynda Gravátt. Imagen National Black Theatre/Instagram



Este 27, el hijo de la intérprete, David Gravátt, lo confirmó a The Hollywood Reporter. Además, compartió que ella sucumbió el pasado viernes en un hospital de New Brunswick, en New Jersey.

PUBLICIDAD

Tras difundirse lo ocurrido, Viola Davis recurrió a la red social para dedicarle unas emotivas palabras de despedida a quien llamó “amiga”: “Te amaré por siempre. Descansa en paz”.

Viola Davis despidió a Lynda Gravátt. Imagen Viola Davis/Instagram



A la artista le sobreviven sus hijos, David y Oge; sus nietos, Josephine, Lucas, Ishmale, Ishana e Isabella; y su media hermana, June Cross.

¿Qué otra actriz de ‘Sex and the city’ murió recientemente?

Lynda Gravátt es la segunda estrella de las que formaron parte del elenco de la trama protagonizada por Sarah Jessica Parker en fallecer durante los últimos tres meses.

En noviembre de 2023, Frances Sternhagen, quien encarnó a ‘Bunny MacDougal’, la suegra de ‘Charlotte York’, pereció “por causas naturales” mientras se encontraba en su casa de New Rochelle, Nueva York.

Frances Sternhagen murió en noviembre de 2023. Imagen The Grosby Group

Entonces, Kristin Davis reaccionó a dicha pérdida honrándola en la red social: “Vivió una vida maravillosa y plena, y fue un placer trabajar con ella. Pensando en su familia”.

¿Quién era Lynda Gravátt?

Lynda Gravátt nació en mayo de 1946 en Harlem, un barrio de la llamada ‘Gran Manzana’. Debutó en la actuación con solamente 4 años, en la producción de Broadway ‘The King and I’, reporta People.

En la televisión local, ella salió semanalmente en el programa ‘Joe Michael’s Kids’. A los 9 años, estuvo en recitales del ‘Carnegie Hall’.

Después de mudarse a Maryland, asistió al Fairmont Heights High School y, más tarde, se matriculó en la Howard University, de la que se graduó en 1971.

A lo largo de los años, se presentó en las puestas en escena ‘The Old Settler’, ‘Crowns’, ‘Intimate Apparel’, ‘Miss Witherspoon’, ‘The Little Foxes’, ‘Skeleton Crew’ y ‘The House That Will Not Stand’.

Lynda Gravátt murió este febrero. Imagen Gary Gershoff/Getty Images

Sus créditos en Broadway asimismo incluyen un rol estelar en ‘Doubt’ y otro secundario en ‘Cat on a Hot Tin Roof’, de 2008.

PUBLICIDAD

En la pantalla, se le atribuyen, según IMDb, aproximadamente 29 papeles entre 1986 y 2023, empezando por la película ‘Good to Go’ y, más adelante, el drama ‘The Hoop Life’.