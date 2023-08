¿Murió Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, exvocalista de Cuisillos? Esto fue lo que realmente pasó

"No sé si no fue muy claro en que no estaba de acuerdo. No sé en qué momento se tomó esta persona la libertad de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro, que da lugar a pensar muchas cosas. Mi papá, me imagino lo que han de haber sentido, mi familia, mis amigos al ver esta imagen. Estoy impactado, me enteré por otras fuentes donde estaba, me tuve que regresar al pueblo donde agarra señal para poder reaccionar", expresó.