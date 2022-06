Sin disculparse, Sergio Goyri explica por qué arremetió con insultos en contra de ‘El Canelo’

Sergio Goyri habló sobre el polémico mensaje que envió a 'El Canelo' por apoyar al equipo de fútbol Atlas, pues anteriormente el boxeador se ha mostrado como aficionado de su contrario, Chivas Rayadas del Guadalajara.

El actor aparece en un video insultando a Álvarez, tras haber visto al pugilista usando la playera rojinegra de Atlas en la Final contra Pachuca en la Liga MX. El clip fue colgado en sus redes sociales y minutos después lo eliminó.

El antagonista de telenovelas, quien en 2019 fue duramente criticado por arremeter en contra de la actriz Yalitza Aparicio, dijo aceptar las consecuencias de sus actos, pues sus comentarios negativos hicieron eco.

“El error o el acierto, lo que haya sido asumo las consecuencias, las críticas. (Acepto) que la gente me critique, pero que sea objetivamente, no como la vez pasada, que yo hablaba de una capacidad histriónica y se fueron por otro lado”, señaló en entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, haciendo referencia al escándalo que vivió hace tres años por criticar la nominación de Yalitza Aparicio al premio Oscar.

Sergio Goyri explica su molestia en contra de ‘El Canelo’

El protagonista de ‘Te sigo amando’ declaró en la conversación que tuvo con la periodista Maxine Woodside que su pasión por el fútbol lo llevó a expresarse en contra de Saúl Álvarez, quién según mencionó es su conocido.

“Para la gente que sabe de futbol, le dará el valor debido”, fueron las palabras con las que el actor inició la explicación sobre la polémica. “De repente vi a mi querido ‘Canelo’ enfundado con la camisa del Atlas”, continúo para después aclarar su molestia: “Es una imagen de conducta a seguir, entonces se puso la de las Chivas, todo el mundo sabe que le va a las Chivas, quiso comprar el equipo de Chivas y de repente lo vemos celebrar con el Atlas”.

Goyri, quien reveló haberse desempeñado como jugador de futbol profesional en Pumas, junto a reconocidas figuras como Hugo Sánchez, reflexionó sobre sus impulsivas declaraciones; sin embargo, no se disculpó.

“Soy muy mecha corta y no tengo que hacer este tipo de comentarios, pero bueno, ya los hice y lo estoy explicando por qué lo hice”, señaló.

El también productor comentó que en un país como Argentina, en donde existe una mayor rivalidad entre equipos de futbol, su comentario hubiese sido aplaudido. Además, apuntó que sus palabras pudieron haberse tomado con tintes cómicos y no como una ofensa para el boxeador como lo han retomado algunos medios de comunicación.

“Si se manejara como con un poquito de humor, sería hasta simpático, lo que pasa es que mucha gente está como amargosa. En el estadio tú puedes mentar madres, es una catarsis tremenda. Y la gente que sepa de lo que es Chivas y Atlas, pues son enemigos de muchísimo tiempo”, agregó.

Sergio Goyri no quiere que 'El Canelo' reciba el mensaje

Para finalizar el tema, Sergio Goyri dijo no tener problemas con Saúl Álvarez y aclaró que solo fue una crítica respecto a temas de fútbol.

“Canelo es una gente con muchísimo éxito y todos los mexicanos lo vamos a apoyar”, mencionó.

Respecto a si tiene conocimiento sobre si el boxeador recibió el mensaje, respondió que no sabía y que le gustaría que no se enterara.

“No sé (si le ha llegado), ojalá que no le haya llegado”, finalizó sus declaraciones entre risas.

¿Qué dijo Sergio Goyri de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Sergio Goyri le recriminó al pugilista dejarse ver como seguidor del Atlas, después de decirse aficionado de Chivas Rayadas de Guadalajara e incluso haberse planteado la posibilidad de comprar el equipo.

“Resulta que el señor ‘Canelo’, que acaba de perder una pelea [...] quería comprar a las Chivas [...] A ver, señor ‘Canelo’, querías comprar a las Chivas y ¿te pones la playera del Atlas?”, cuestionó el actor con insultos en el video en el que parece estar hablando con unas copas encima.

“Cuando dices mexicano, es porque eres mexicano; cuando dices que eres Chiva, es porque eres Chiva; cuando dices que eres Atlas, es porque eres Atlas. Hay que tener identidad propia, padre santo de mi vida. No estés con el que ahorita gana”, declaró.

El actor de 63 años no pudo ocultar su molestia e incluso señaló que no le importaba haber tratado personalmente al boxeador o a su familia.

“A lo mejor tú estás muy chavito y a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros cab%&! que somos Chivas de adeveras Canelito. Y conozco a tu familia y a lo mejor te conozco a ti, pero me vale madre, ahorita lo que tú hiciste de ponerte la playera del Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, agregó.

Sergio Goyri y los polémicos comentarios contra Yalitza Aparicio

En 2019, Sergio Goyri estuvo en el ojo del huracán tras filtrarse un video en el que arremete en contra de Yalitza Aparicio, quien ese año fue nominada al Oscar como Mejor Actriz por su participación en la película ‘Roma’.

"Que vengan a nominar a una pinche india que dice 'sí señor, no señor' y que la metan a una terna a la Mejor Actriz ¿del Oscar? ¡No, hombre!", dijo el actor.

Tras estas palabras, Goyri se disculpó: "Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo de parte mía de ofender a nadie. Le pido una disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más”.