Saúl Lisazo reaparece tras rumores de retiro: revela qué lo hizo volver a las telenovelas

Video 9 galanes de telenovela que te enamoraron en los 90: ¿cuál es tu favorito?

Luego de que se confirmara su participación en la telenovela ‘Marea de pasiones’, Saúl Lisazo reapareció en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde reveló qué lo hizo volver a los melodramas mexicanos.

El actor de origen argentino aseguró que si bien no ha estado alejado del todo de la actuación, sí pasaron 21 años desde su último proyecto en Televisa, donde ahora regresa de la mano de la productora Giselle González.

PUBLICIDAD

“He seguido actuando solo que me mudé a Estados Unidos y bueno, estuve trabajando ahí”, contó este 6 de febrero al reportero Edén Dorantes. “Vengo muy seguido a México, pero de regresar a Televisa tenía 21 años”, agregó.

¿Por qué volvió a las telenovelas mexicanas?

Saúl Lisazo compartió que ahora que sus hijos Paula y Martín se encuentran estudiando y haciendo su vida lejos de él, decidió regresar a las telenovelas mexicanas.

“Primero porque hacía mucho que no estaba trabajando. Mis hijos ya salieron de casa, ya están estudiando, entonces, uno en casa se aburre y hay que hacer algo”, confesó.

Por último, el intérprete de 67 años reveló que aunque ya ha tenido oportunidad de reencontrarse con algunos actores como Alejandro Camacho, ahora que las grabaciones de la telenovela ‘Marea de pasiones’ den inicio en los fotos de San Ángel, le dará gusto coincidir con más compañeros, pues es como “volver a casa”.

“Me dio mucho gusto encontrar a Alejandro Camacho, Blanca Guerra y Alejandro Ibarra que ya tenía un rato que no lo veía; fue un placer encontrarlos. Es como cuando te vas de tu casa, cuando regresas es una ilusión encontrar amigos, gente, ya les diré (a quién más me encontré)”, finalizó.

Saúl Lisazo regresó a Televisa después de 21 años. Imagen Cuéntamelo Ya! / TelevisaUnivision

Su vida lejos de las telenovelas

Aunque ‘El derecho de nacer’ (telenovela que puedes ver en ViX) se convirtió en la última telenovela que Saúl Lisazo realizó en Televisa, el actor continuó cosechando éxitos en la televisión e incluso, en el cine.

Sin embargo, entre 2015 y 2017, el intérprete hizo una pausa en su carrera para dedicarse a su familia, pero también para comenzar un proyecto en la industria restaurantera. Piantao es el nombre de su restaurante que se encuentra en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Con apariciones esporádicas en televisión, en 2019 surgió el rumor de un posible retiro del actor, pero estos trascendidos se vinieron abajo luego de que participó en una serie de Disney y se integró al elenco de ‘Marea de pasiones’.