Robert Pattinson

Robert Pattinson ya es papá: así lo captaron con su bebé y su novia Suki Waterhouse

El actor y la cantante ya dieron la bienvenida a su primer hijo. Fue el pasado mes de noviembre cuando ella reveló que estaba embarazada.

Video Robert Pattinson conoció a la futura madre de su hijo tras cancelar su boda: ella es Suki Waterhouse

Robert Pattinson y su novia, Suki Waterhouse, acaban de confirmar que ya dieron la bienvenida a su primer bebé.

La pareja dio el anuncio de forma indirecta luego de que fuera fotografiada por el Daily Mail mientras realizaba un paseo familiar en Los Ángeles.

Robert Pattinson aparece con su bebé y su novia

Este 26 de marzo, el citado medio compartió las imágenes en las que se aprecia al protagonista de ‘Crepúsculo’ empujando una carriola, cuyo toldo es color rosa claro.

En las postales, que el diario no puntualizó en qué fecha fueron tomadas, se ve a Suki Waterhouse caminando a un lado de Robert Pattinson y el cochecito.

La actriz luce un abrigo extralargo y una figura más esbelta. Por su parte, el actor usa pantalones cortos, sudadera con gorro y una chamarra.

Según el reporte, la también cantante fue vista por última vez el pasado 24 de febrero y “todavía parecía muy embarazada con su panza”.

Hasta el momento, ellos no se han pronunciado sobre su paternidad y, por lo tanto, se desconoce el sexo de su retoño y cuándo nació exactamente.

La estrella de ‘Daisy Jones and the six’ reveló que estaba en espera en noviembre de 2023, estando en el escenario del Corona Capital, en la Ciudad de México.

“Decidí ponerme algo especialmente brillante porque pensé que podría distraerlos de otra cosa que está pasando”, bromeó ella con el público, señalando su barriguita. “No estoy segura de si funciona”.

Robert Pattinson y sus supuestos planes de boda con Suki Waterhouse

Robert Pattinson y Suki Waterhouse provocaron rumores de un romance en julio de 2018 tras una cita nocturna en la que se demostraron afecto.

Hicieron oficial su idilio cuatro años más tarde, en diciembre de 2022, en la alfombra roja del desfile de moda de Dior en Giza, Egipto.

A finales de 2023, People dio a conocer, citando “fuentes”, que los artistas estarían comprometidos: “Ambos quieren casarse. Para ellos es importante”.

“Su relación con ella es increíble. Se siente muy afortunado”, aseveró el informante. “(Él) no puede esperar a ser padre. Está muy preparado”.

Días antes, la modelo causó revuelo al portar un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo, algo de lo que no ha hablado aún.

