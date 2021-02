Youtuber Rix es arrestado por acusaciones de tentativa de violación a Nath Campos

" Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme", escribió en redes sociales. De acuerdo con su versión, el incidente sucedió después de una fiesta de la que salió en estado de ebriedad: "Llegamos a mi edificio y Rix, uno de los amigos que venía acompañándome se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado ".

Nath Campos dijo que no está segura de cada detalle de lo que sucedió, pero tiene algunos recuerdos en donde Rix estaba sobre ella: "N o podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha", narró.