Actor de Una Familia de 10 anuncia que será padre por segunda vez: "Nos llena el alma"
Ricardo Margaleff anunció que su esposa está en espera de su segundo hijo. La pareja deseaba cumplir este anhelo años atrás, pero se encontraron con un importante osbtáculo.
El actor Ricardo Margaleff, conocido por su participación en populares series y programas como ‘Me Caigo de Risa’, ‘Hermanos y Detectives’ y ‘Una Familia de 10’, compartió con emoción que será papá nuevamente.
Margaleff confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una emotiva publicación, acompañada de fotografías junto a su esposa Annush Hanessian y su hijo Matías, expresó su inmensa felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia.
“NO LE PUEDEN DECIR A NADIE!!! Pero después de muchos años deseando ser una familia de 4, DIOS nos da la oportunidad de recibirte en nuestro hogar y seguir aprendiendo, ahora de la mano de nuestros dos hijos”, escribió el actor.
La familia, que se autodenomina “los MARGANESSIAN”, compartió su alegría: “A nosotros los MARGANESSIAN nos da mucha felicidad compartirles esta gran noticia, que nos hace sentir mucha ilusión y nos llena el alma gran emoción!”.
Ricardo también agradeció a Dios por la bendición y dio una cálida bienvenida al futuro bebé: “GRACIAS DIOS POR SER TAN BUENO CON NOSOTROS! Bienvenid@ a nuestra familia, estamos seguros que te divertirás mucho”.
Ricardo Margaleff y su esposa se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Matías, en enero de 2014. Seis años después planeaban recibir a su segundo hijo, según contaron al diario Reforma, pero por la pandemia y las posibles complicaciones que el virus provocaba a las mujeres embarazadas prefirieron esperar.