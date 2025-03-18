Actor de Una Familia de 10 anuncia que será padre por segunda vez: "Nos llena el alma"

Video Ana Brenda Contreras entrena con pesas a sus 7 meses de embarazo y le llueven críticas: así responde

El actor Ricardo Margaleff, conocido por su participación en populares series y programas como ‘Me Caigo de Risa’, ‘Hermanos y Detectives’ y ‘Una Familia de 10’, compartió con emoción que será papá nuevamente.

Margaleff confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una emotiva publicación, acompañada de fotografías junto a su esposa Annush Hanessian y su hijo Matías, expresó su inmensa felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

“NO LE PUEDEN DECIR A NADIE!!! Pero después de muchos años deseando ser una familia de 4, DIOS nos da la oportunidad de recibirte en nuestro hogar y seguir aprendiendo, ahora de la mano de nuestros dos hijos”, escribió el actor.

Ricardo Margaleff se convertirá en padre por segunda ocasión. Imagen Ricardo Margaleff/Instagram

La familia, que se autodenomina “los MARGANESSIAN”, compartió su alegría: “A nosotros los MARGANESSIAN nos da mucha felicidad compartirles esta gran noticia, que nos hace sentir mucha ilusión y nos llena el alma gran emoción!”.

Ricardo también agradeció a Dios por la bendición y dio una cálida bienvenida al futuro bebé: “GRACIAS DIOS POR SER TAN BUENO CON NOSOTROS! Bienvenid@ a nuestra familia, estamos seguros que te divertirás mucho”.