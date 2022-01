Ricardo Arjona tiene 3 talentosos hijos: conoce a las mamás de Adria, Ricardo y Nicolás

A sus 58 años de edad, Ricardo Arjona es considerado uno de los cantantes más reconocidos, pues sus composiciones han llegado al gusto de diversas generaciones.

Además, el guatemalteco goza de una gran base de fanáticas que considera continúa siendo uno de los artistas más guapos.

Y, pese a que ha sabido guardar los detalles de su vida privada, su divorcio fue un tema muy hablado por cerca de seis años, tal como su posterior relación con una modelo.

Las dos relaciones más importantes de Ricardo Arjona

Fue en 1985, cuando el músico conoció a Leslie Torres en Buenos Aires, Argentina, con quien se mudaría más tarde a la Ciudad de México; se casó en 1992, en Las Vegas.

Tuvieron dos hijos, Adria, la mayor, que actualmente se encuentra forjando una exitosa carrera como actriz en Hollywood.

Y, el menor, Ricardo, que estudió administración y trabaja al lado de su padre en sus proyectos musicales.



Fue en 2002, que la puertorriqueña Leslie Torres solicitó el divorcio ante una Corte de Miami.

Sin embargo, fue hasta el 2009, cuando firmaron formalmente la separación, tras acordar una pensión de 40 mil dólares mensuales y la custodia compartida de sus hijos.

“Nunca conté esto. Cuando me casé, tenía a mi hija y fuimos a Las Vegas. Perdí todo en un casino, usé la plata de mi esposa y terminé ganando. No creía en el matrimonio porque es un recurso que espanta. Pero me había tomado unas cervezas y estaba contento. Me casé en cinco minutos y me divorcié en siete años. Me casé sin mucha convicción”, dijo en 2011 en entrevista con Susana Giménez.

Deisy Arvelo, la relación actual de Arjona

Conoció a la modelo en 1998, cuando fue la protagonista del video musical ‘Dime que no’; no obstante, tuvieron que pasar muchos años para que iniciaran su relación.



Fue hasta 2006 que hicieron oficial su compromiso y, en 2010, dieron la bienvenida a su primer hijo, Nicolás.