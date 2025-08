Conductor de Hoy revela que rompió con su novia y confiesa: “Ya déjenme, duele"

Raúl Araiza, conductor de Hoy, destapó este 5 de abril que regresó a la soltería; aunque no quería revelar cómo se encontraba en el aspecto amoroso, lo dijo todo.

Conductor de Hoy revela que le duele su ruptura

En un inicio, Raúl Araiza evitó hablar del tema y quiso salir huyendo. “Ya me voy, espérense, ya me voy”, comentó el también actor, quien ante la insistencia, terminó por hablar al respecto.

“Ya déjenme, pues duele. No, pero bien, todo bien”, dijo el presentador, quien aseguró que pese a lo que está viviendo, se encuentra "tranquilo” y en "paz”.

Ella fue la novia de Raúl Araiza

“Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: ‘¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y ella contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’”, precisó a TVNotas.