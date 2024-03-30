Actor de la telenovela 'Tormenta en el paraíso' estaría prófugo por presunto abuso

Video Chiquis confiesa que desea visitar a su padre en prisión tras abusar de ella: esto pensaría Jenni

El presentador y actor mexicano, Patricio Cabezut, es acusado de presunto abuso sexual agravado en perjuicio de sus dos hijas menores y estaría prófugo de la justicia, informó el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

¿De qué acusan a Patricio Cabezut?

El actor de la telenovela 'Tormenta en el paraíso' y su esposa, Aurea Zapata, se separaron en 2021 tras 10 años de matrimonio entre rumores de infidelidad por parte del presentador.

Ese mismo año la actriz lo acusó de violencia intrafamiliar y un juez emitió una orden de restricción, desde entonces no ha podido ver a sus hijas, Lucía y Fátima.

El actor ha aparecido en diversos medios explicando su lucha legal para demostrar su inocencia.

Sin embargo, el 29 de marzo Carlos Jiménez reportó en redes sociales que un juez habría girado una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado, pues "la herramienta virtual Antenas reveló que sus hijas padecían trauma por las agresiones que sufrieron".

Aurea Zapata teme por su vida y la de sus hijas

El pasado 20 de marzo, la actriz denunció en redes sociales que temía por su integridad y la de sus hijas.

"Hace unas semanas el juez del Juzgado 26 de lo Familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él".

De acuerdo con información de Infobae, esta acción de las autoridades habría sido porque "Aurea no las llevó a las convivencias, por lo que las autoridades la están obligando a presentar a las niñas para que las vea su padre".

Audio filtrado entre Patricio Cabezut y su esposa

El 29 de marzo el programa 'Ventaneando’ presentó un audio en el que presuntamente se escucha una plática del exconductor del programa Hoy y su esposa, donde ella le advertía que lo iba a denunciar, aunque no tenía claro el delito.

En un fragmento se escucha que la mujer ya no desea estar junto a él: "Yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo".

En otra parte, la presunta voz de abezut le cuestiona "¿qué vas a hacer?". "No lo sé", responde ella, "estoy en espera a que me digan mis abogados. Ahorita te prometí, le prometí al abogado que hoy iba a tener la denuncia de divorcio".

"Me dijiste que me vas a denunciar", señala Cabezut y la actriz lo afirma: "así es, así es. No te asustes, no te asustes, va a ser todo con mutuo acuerdo".

¿Quién es Patricio Cabezut?

Es un presentador, productor, locutor de radio, actor y generador de contenidos nacido en México.

Comenzó su carrera como locutor y al poco tiempo incursionó en la conducción de programas de televisión. También es narrador de partidos de fútbol y voleibol de playa.

Uno de sus trabajos más recordados es el programa Hoy, en el que fue uno de los conductores bajo la producción de Reynaldo López.

En 2007 incursionó en la actuación como parte del elenco de la telenovela 'Tormenta en el paraíso', historia protagonizada por Erick Elías y Sara Maldonado.