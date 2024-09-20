Ewan McGregor puso a su esposa en contra de su exmujer en un triángulo amoroso digno de película

Video Ewan McGregor cambió a su esposa por una mujer 15 años menor y sus hijas lo criticaron sin piedad

Ewan McGregor, de 53 años de edad, recibió el pasado 12 de septiembre de 2024 la cotizada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañado de su esposa, la actriz Mary Elizabeth Winstead, y cuatro de sus cinco hijos.

La celebración por los 32 años de carrera del actor escocés puso foco en su familia y su esposa, con quien lleva 7 años de relación, pues Mary Elizabeth Winstead no es la única mujer con la que se ha casado y tampoco es la madre de todos sus hijos. La realidad es que sus caminos se cruzaron de forma inesperada.

¿Quién es la exesposa de Ewan McGregor? Se divorciaron porque él fue infiel

La primera esposa de Ewan McGregor fue la productora francesa Eve Mavrakis, quien actualmente tiene 58 años. Ellos se separaron en medio de un escándalo de infidelidad, luego de 22 años de matrimonio.

Ewan McGregor y Eve Mavrakis se conocieron en el programa de televisión ‘Kavanaugh QC’, en 1995. El actor se enamoró a primera vista cuando se acercó a Eve, quien trabajaba en el diseño de producción de la serie.

¿Cuántos hijos tiene Ewan McGregor?

Ewan McGregor y su primera esposa Eve Mavkrakis, se casaron en 1995 y tuvieron cuatro hijas juntos: Clara, quien nació el 4 de febrero de 1996; Esther, nacida el 7 de noviembre de 2001; Jamyan, quien nació en junio de 2001 y fue adoptada por Ewan y su esposa en Mongolia cuando tenía 4 años; y Anouk, nacida en febrero de 2011 y quien también fue adoptada por el actor y su esposa.

Durante 22 años, Ewan McGregor y su esposa trabajaron juntos como padres de sus cuatro hijas y el actor ya gozaba de gran fama internacional por sus papeles en la saga Star Wars y las películas ‘Trainspotting’ y ‘Moulin Rouge’, cuando se alejó de su familia al preferir a la actriz Mary Elizabeth Winstead de 39 años de edad.

¿Cómo conoció Ewan McGregor a su esposa Mary Elizabeth Winstead?

Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead se conocieron a finales de 2016 mientras trabajaban en el set de la serie ‘Fargo’. Su cercanía los volvió inseparables detrás de cámaras y en 2017 salieron a la luz fotografías de ambos actores besándose, lo que desató un escándalo de infidelidad, pues Ewan aún estaba casado con su esposa Eve Mavrakis.

Las propias hijas de Ewan McGregor se atrevieron a criticarlo y señalarlo por sus actos y la traición a su madre: mientras Clara dejaba claro en redes sociales que Mary Elizabeth Winstead no era una buena persona y hasta la llamó “pedazo de basura”, su hermana menor, Esther, compuso una canción que hablaba sobre la traición de su padre a su familia.

¿Cuántos años le lleva Ewan McGregor a su esposa, Mary Elizabeth Winstead?

Cuando Ewan McGregor le fue infiel a su esposa con la actriz Mary Elizabeth Winstead fue todo un escándalo por la diferencia de casi 15 años de edad entre ellos.

Ewan McGregor tenía 46 años y Mary Elizabeth Winstead tenía 32 años, por lo que su diferencia de edad era de 14 años, mientras que Ewan era solo 8 años menor que Eve Mavrakis todo el tiempo que estuvieron juntos.

Las hijas de Ewan McGregor y Eve Mavrakis no querían verlo

Mientras Ewan McGregor se dejaba ver junto a Mary Elizabeth Winstead, su esposa Eve Mavrakis se dijo decepcionada por la situación y solo declaró que quería enfocarse en cuidar a sus hijas.

Es decepcionante y me entristece, pero mi principal preocupación es el bienestar de nuestras 4 hijas.



Luego de 7 meses separados, Ewan McGregor pidió el divorcio de Eve Mavrakis el 19 de enero de 2018, tras 22 años de matrimonio.

Mavrakis siguió con su carrera en la producción y enfocada en la crianza de sus cuatro hijas, las cuales se reportó que se rehusaron a tener contacto con Ewan McGregor en los meses después de su divorcio.

Todo cambió cuando Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead formaron su propia familia.

¿Cuántos hijos tuvo Ewan McGregor con Mary Elizabeth Winstead?

Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead tuvieron a su primer hijo, Laurie, en junio de 2021. El conflicto entre el actor y sus hijas terminó cuando ellas conocieron al bebé y compartieron en redes sociales lo emocionadas que estaban por tenerlo en sus vidas.

El actor presumió el gran amor que ha recibido de sus hijos y actual esposa, cuando Clara, Jamyan, Anouk y Laurie, además de Mary Elizabeth Winstead lo acompañaron a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Aunque enfrentó escándalos durante un tiempo, ahora cuenta con el apoyo de su familia y el público.